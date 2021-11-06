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巴塞必勝賀沙維回家

2021-11-06 列印
　　卡塔爾勁旅艾薩德周五宣布，巴塞隆拿支付五百萬歐羅（約四千五百萬港元）贖身費後，主帥沙維將重返母會執教。即使這名前隊長未能趕及在周六西甲領軍，但全隊收到這喜訊刺激，勢趁切爾達近五輪聯賽僅一勝一和三負，繼上仗歐聯作客1:0險勝基輔戴拿模後，再一次作客全取三分，打開西甲客場勝利之門，直取客勝。（Now632台今晚11:15直播）

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