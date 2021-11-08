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關鍵先生

2021-11-08 列印
　　獨行俠周六主場對塞爾特人，全靠射手當積（右）完場前零點六秒三分絕殺得手，險勝107:104。主隊教練傑特大讚當積，有前輩魯域斯基影子：「以往重要時刻，皮球都會落在魯域斯基手上，如今由當積扮演此角色。」

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