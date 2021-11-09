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米蘭和宴

2021-11-09 列印
　　周日意甲米蘭打吡大戰，AC米蘭靠門將達泰魯辛奴（右）撲出拿達路馬天尼斯主射的十二碼，主場以1:1逼和國際米蘭，保持聯賽不敗金身。成為英雄的達泰魯辛奴強調全因賽前做足準備：「我與教練仔細研究了拿達路馬天尼斯操刀的習慣。」



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