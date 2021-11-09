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干地鬥魂

2021-11-09 列印
　　繼上周五歐協聯擊敗維迪斯後，干地（右）周日終重返英超，首仗便帶隊作客愛華頓。儘管兩隊最終互交白卷，但賽後干地仍然大讚球員有鬥心，並對未來大感樂觀道：「有信心球隊未來會更好。」



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