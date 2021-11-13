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紅龍祭史必誓炒白俄

2021-11-13 列印
　　威爾斯連續十五屆無緣世界盃決賽周，中場祖阿倫矢言全隊上下都以明年遠征卡塔爾為目標，以慰已故前領隊史必在天之靈。紅龍今晚歐洲區外圍賽E組如能主場擊敗白俄羅斯，便大有機會以次名躋身附加賽，有射手加里夫巴利傷瘉攻堅，可謂不勝無歸，讓球主客和讓兩球「主勝」單注或過關皆宜。 （有線603台周日凌晨3:45直播）



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