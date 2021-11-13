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挪威神翼 「脫」胎換骨

2021-11-13 列印
挪威神翼 「脫」胎換骨
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　　挪威在世界盃歐洲區外圍賽G組愈戰愈勇，近四輪不敗升上次席，落後一哥荷蘭兩分，餘下兩輪仍有望後上直接出線。今晚主場鬥篤定出局的拉脫維亞，該隊翼鋒穆罕默艾爾尤諾斯腳風大順，頂替因傷倦勤的攻擊王牌艾寧夏蘭特數胡，有力領軍大捷，讓球主客和讓兩球「主勝」乃過關膽。

（有線601、661台周日凌晨1:00直播）



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