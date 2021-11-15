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比法出線

2021-11-15 列印
　　周六世界盃歐洲區外圍賽D組，榜首的法國主場8:0大勝哈薩克，提前一輪出線決賽周，陣中鋒將基利安麥巴比更成為一九五八年的方亭後，首位上演大四喜的高盧雄雞。同日E組，一哥比利時也有賓迪基貢獻入球和助攻各一，主場贏愛沙尼亞3:1，提早一輪打入來年決賽周。



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