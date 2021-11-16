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電競選拔賽

2021-11-16 列印
　　香港足總昨聯同香港電競總會宣布，將連續第二年舉辦港隊電競足球選拔賽，屆時選出五名精英，代表香港出征明年七月的FIFA電競足球世界盃，隊員更有機會於同年九月杭州亞運列陣獻技，電競迷萬勿錯過！



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