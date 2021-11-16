  • 2021年11月16日 星期二
  • 26º
  • 60%
熱門： 消委會鑄鐵鍋野豬聲夢MIRROR

日報新聞 > 體育

與火箭切磋

2021-11-16 列印
　　現身處英國備戰下周四全英賽的本地桌球一姐吳安儀，周日在社交網站上載跟火箭奧蘇利雲的合照，原來兩人相約一起到桌球室切磋球技，四眼cue后更表示原本七月已跟奧蘇交手，可惜因疫情未能如期參賽圓夢，如今終能實現感難以置信，也是英倫之旅的美妙一刻。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《全港100間勁好味餐廳》
2022-23JUPAS大學聯招選科指南
2022-23 升中選校天書
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd