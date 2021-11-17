  • 2021年11月17日 星期三
  • 24º
  • 71%
熱門： 杜汶澤疫苗野豬居屋哥哥

日報新聞 > 體育

卡尼大四喜

2021-11-17 列印
  英格蘭隊長哈利卡尼周一世界盃歐洲區外圍賽I組A最後一輪食出大四喜，領軍作客10:0狂數聖馬力諾，鎖定首名直接晉級決賽周資格，個人還創下多個紀錄。此子今季在熱刺效率大跌，但近兩場世盃外狂轟七球，為英超重開摩拳擦掌。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《全港100間勁好味餐廳》
2022-23JUPAS大學聯招選科指南
2022-23 升中選校天書
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd