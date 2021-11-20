  • 2021年11月20日 星期六
  • 23º
  • 81%
熱門： 九巴翻側大圍港鐵罕見意外詹培忠

日報新聞 > 體育

紅魔「雙殘」難救蘇B

2021-11-20 列印
  法國名宿施丹正努力學習英語，被傳是準備接手曼聯，紅魔主帥蘇斯克查即於周四急召C朗拿度等主力進行救亡會議，謀求於今晚英超作客擊敗屈福特，惟紅魔中場核心保羅普巴和後防主力華拉尼養傷，攻守實力大打折扣下無必勝把握，讓球主客和屈福特受讓一球「主勝」二點五倍值博。（Now621台今晚11:00直播）



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《全港100間勁好味餐廳》
2022-23JUPAS大學聯招選科指南
2022-23 升中選校天書
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd