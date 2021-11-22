  • 2021年11月22日 星期一
  • 19º
  • 67%
熱門： 兩餸飯立會選舉消費券大S陳煒

日報新聞 > 體育

蘇B下台

2021-11-22 列印
　　曼聯周六英超少打一人作客1:4慘負屈福特，領隊蘇斯克查翌日下台，助教卡域克臨掌帥印！然而，主將般奴費南迪斯和迪基亞齊為娃娃臉殺手平反，異口同聲直言人人有責，另有指賽後紅魔職球員，為蘇帥成紅魔高層管理不善的代罪羔羊而紛紛落淚。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《全港100間勁好味餐廳》
2022-23JUPAS大學聯招選科指南
2022-23 升中選校天書
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd