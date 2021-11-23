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熱刺轉勢

2021-11-23 列印
　　在解僱蘇斯克查後，曼聯的目標當然是力保英超前四，但其中最大的挑戰者顯然是干地任後重回正軌的熱刺。周日英超熱刺主場落後列斯聯一球之下，憑藉賀積查治及利古朗各建一功，以2:1反勝對手。熱刺領隊干地喜見球隊反彈，強調要以前四位及歐聯資格為目標。

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