  • 2021年11月23日 星期二
  • 17º
  • 66%
熱門： 屋宇署潛建龍翔官中大S叱咤

日報新聞 > 體育

流血衝突

2021-11-23 列印
　　湖人周日作客贏活塞期間，客軍球星勒邦占士肘擊伊薩史釗活，令對方當場血流披面，差點釀成大毆鬥，最終占士和史釗活分別被罰二級惡意犯規和兩次技術犯規，雙雙被逐離場。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
2022-23JUPAS大學聯招選科指南
2022-23 升中選校天書
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd