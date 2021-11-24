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不死戰神

2021-11-24 列印
　　四月因心臟問題而退役的NBA球星艾德歷治（白衫），今季克服病魔回歸籃網仍能打出好表現，周一作客擊敗騎士的下半場更改任正選，收穫二十一分及十一個籃板，取得籃網生涯首次雙雙。他喜言：「我今晚打得不錯，所以主帥讓我打正選是個好決定，但當時我有點驚訝。」



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