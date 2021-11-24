不死戰神
下月九日起實施 訪食肆戲院做GYM 強制用安心出行
現在市民外出用膳，可以選擇使用「安心出行」應用程式或「填紙仔」留下個人資料，但政府宣佈，由下月九日起，所有進入食肆、健身中心、戲院等處所的人士，必須先掃描「安心出行」場所二維碼，以加強追蹤病毒的傳播鏈...
2021-11-24
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
模仿被綁架報天氣 深圳主播網上爆紅
廣東深圳市氣象局一段天氣預報影片瞬間爆紅，原因是主播以「話劇」方式預報天氣，模擬自己被綁架，跟匪徒妙問妙答。事件在網上掀起討論熱潮，主播及後表示，每當災害性天氣發生，他都希望能以創新形式直播，「盡可能...
2021-11-24
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
真子獨自逛超市 回家一度迷路
日本秋篠宮文仁親王長女真子，本月中與新婚丈夫小室圭一同赴美國紐約定居後，被傳媒拍到身穿一襲軍綠色長外套配寬筒牛仔褲，獨自一人到超市購物，身旁沒有保鑣，回家時更一度迷路，須向路人問路。 有英媒拍攝到三十...
2021-11-24
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
眺望維港海景 柏傲山優雅大廳採光充足
北角柏傲山入伙約6年，優勢之一是距離港鐵天后站約數分鐘步程。今次為大家推介的4房2套房放盤，實用面積1483方呎，廳房擁多面近地玻璃窗，望維園方向，享少許海景。 由新世界及協成行合作發展的柏傲...
2021-11-24
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
債息續升 美股個別發展 科技股受壓 納指跌149點
美國十年期國債息率升至1.65厘，拖累科技股普遍向下，美股三大指數個別發展。納指早段曾跌近百點，見15758點；標普500指數跌4點，報4678點；杜指表現靠穩，微升0.2%。 杜瓊斯工業平均...
2021-11-24
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
作客曼城危危乎 PSG難靠
巴黎聖日耳門近日飽受負面新聞困擾，盛傳主帥普捷天奴有意接掌紅魔教鞭而無心戀戰，同時球星美斯在周一發布的世界足球先生海報中只能「靠邊站」，疑似無緣第三度贏得此殊榮。將帥皆陷入心態危機下，聖日耳門今晚歐聯分組賽A組作客恐怕難鬥翼鋒大勇的曼城，直取主勝為妙。 （Now643台周四凌晨4:00直播） 自前曼聯領隊蘇斯克查於上周六被解僱後，普捷天奴頓成為接任大熱，皆因後者跟聖日耳門所簽的合約只是到二三年夏天，英國《每日郵報》更大爆此子於聖日耳門在法國長期居住在酒店，與長留倫敦的家人聚少離多，日子過得並不開心。 另外，這位四十九歲教頭曾大讚C朗拿度為「世界級球員」，一九年曾對仍在阿積...
2021-11-24
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
聖誕節｜MegaBox重現哈利波特魔法世界經典場景活米村
二十年前，《哈利波特：神秘的魔法石》電影全球公映，揭開哈利波特魔法旅程的序幕！電影二十周年紀念活動不絕，包括原班人馬角色拍攝的特備電視節目，而香港方面，MegaBox亦趁聖誕佳節，特意舉辦名為「Har...
2021-11-22
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
《長津湖》成功感激台前幕後付出 導演林超賢明年回港拍戲望為傳承出力
由陳凱歌、徐克及林超賢三大導演聯合執導的電影《長津湖》，在內地票房已衝破58億人民幣，成為2021年全球最高票房冠軍，更有望成為內地電影史上最賣座電影。身為導演之一的林超賢認為在不少困難下完成作品，絕...
2021-11-24
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論——拒用「安心出行」 自己蝕底
戴口罩、洗手、掃「安心出行」，對社會抵抗新冠肺炎疫情，有莫大的好處，被視為抗疫「三寶」，當中只有「安心出行」的使用量未全面普及，不利於嚴防疫情擴散。港府宣佈，由下月九日起，把使用「安心出行」擴展至所有受《預防及控制疾病規例》規管的處所，換言之，包括餐廳、健身中心、戲院、美容院等，屆時市民外出用餐或活動，沒有「安心出行」，就會吃閉門羹。這項硬性措施，遲來好過不來。 據統計處顯示，「安心出行」推出以來，有近六百三十萬人次下載，仍然有很多人未使用，一旦爆疫，當局就難以通知相關人士，不利於截斷病毒的傳播鏈。故此，當局一直不遺餘力宣傳，希望更多人使用。早前規定進入政府辦公大樓、公營街...
2021-11-24
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
頭號目標——大眾開心 超好日子
今期夜賽有不少場次都頗參差，下風馬不易突圍。不過個人認為博半冷W的意義其實只在於分頭，若無心水七八倍馬，退而求其次博七八倍單Q亦無不可。 第七場三班一六五○米。此場一來只有十一匹參戰馬，二來有此程近績...
2021-11-24
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6