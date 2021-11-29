奧沙啞火「-1」等輸 冷敲艾爾切

今晚西甲獨腳戲，由奧沙辛拿主場迎戰艾爾切。今輪前排第十位的奧沙辛拿，牌面上比尾三的艾爾切優勝，可是主隊連續四輪聯賽食白果，面對有射手盧卡斯波爾着火的艾爾切，縱有主場之利亦捧不過，捧讓球主客和受讓一球「客勝」之餘，進取一點不妨敲四點六五倍客勝。（Now632台周二凌晨4:00直播）奧沙辛拿自十月尾開始成績每況愈下，上輪西甲作客0:1不敵馬德里體育會，聯賽已五輪不勝僅得兩和三負，更重要是最近四仗沒有入球進帳，鋒線陷嚴重入球荒。雖然客軍艾爾切上輪聯賽主場0:3不敵貝迪斯，近五輪聯賽同樣只得兩和三負，但該隊卻不愁攻力問題，期間共有五球進帳。波爾近6戰入4球射手盧卡斯波爾就在過去六場聯賽入四球狀態火熱，只因後防欠穩才招致成績不濟，今仗作客面對攻力疲弱的奧沙辛拿可立不敗之地，一點九五倍受讓一球「客勝」值得捧場之餘，逾四倍客勝亦可冷敲。