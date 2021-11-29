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新紅三戟

2021-11-29 列印
        今季趁中鋒羅拔圖法明奴傷患纏身和狀態不足，而成為利物浦新三叉戟一員的迪亞高祖達，周六英超又梅開二度，率隊主場4:0大勝修咸頓。這名本季英超已累積七球的葡萄牙鋒將，可勝任中前場任何位置，踢法亦比法明奴更多元化，助紅軍攻力全方位提升。

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