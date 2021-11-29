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港劍世界級

2021-11-29 列印
        香港公開劍擊錦標賽昨圓滿落幕，港隊星將張家朗順利於男子花劍封王。今年賽事首度落戶在亞洲國際博覽館舉行，若數賽事規模、聲勢更是歷年之冠，甚至與張家朗於男花決賽對陣的蔡俊彥也揚言場內佈置、氣氛如同置身世界賽，為全軍稍後旅外征戰打下信心根基！

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