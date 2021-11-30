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雙鳥互啄撐金絲雀

2021-11-30 列印
  今晚英超快車上演榜尾大戰，包尾大幡紐卡素主場迎戰倒數第二的諾域治。兩軍同樣在國際賽期換帥，但效果迥異，喜鵲由艾迪賀維接手後兩輪聯賽只有一分；金絲雀在新帥甸恩史密夫帶領下同期錄勝和各一，加上射手迪姆普基最近又重拾射門鞋，今仗勢可反客為主，客勝放心捧。

（Now622台周三凌晨3:30直播）



　　艾迪賀維接掌紐卡素後不久即確診新冠肺炎，首場英超遙距指揮主場3:3賽和賓福特，上周末首度在場邊督師就作客0:2不敵阿仙奴，十三輪只得六和七負繼續位居末席。相反被阿士東維拉辭退後六日就加盟諾域治的甸恩史密夫，甫上任首場英超即主場2:1勝修咸頓，上仗地頭對狼隊又互交白卷，連同前任法基最後一次領軍勝賓福特，近三輪聯賽錄兩勝一和。該隊射手迪姆普基在上述三仗入兩球，打破各賽事六場入球荒，今場勢可接連攻破有中堅兼隊長拿修斯，以及中場馬特列治停賽的喜鵲防線，客勝穩開。
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