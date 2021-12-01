上年因疫情關係而未有舉辦金球獎，相隔一年後，今年的金球獎終在周一揭曉。結果近兩年表現神勇的拜仁慕尼黑前鋒羅拔利雲度夫斯基大熱倒灶只排第二，由今夏助阿根廷贏得美洲國家盃的巴黎聖日耳門鋒將美斯捧起個人第七座金球獎。此子得獎時亦替羅拔仔可惜道：「跟利雲度夫斯基競爭是我的榮幸，大家都知道你是去年的最大贏家。我認為《法國足球》應該補發去年金球獎給你，這是你應得的。」利雲度夫斯基近兩年得獎甚多，更曾在德甲打破「轟炸機」梅拿保持了五十年的單季入球最多的紀錄，可惜最終與金球獎緣慳一面。一眾球壇名宿亦替其不值，其中前皇家馬德里隊長卡斯拿斯狠批道：「對我而言，美斯是歷史前五的球員，但我們今次要選的是今季表現最佳球員。」