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鐵錘剋星 正選舞爪

2021-12-04 列印
　　車路士射手盧卡古養傷近兩個月後，近兩輪英超復出先後備上場逐步重拾比賽狀態，今晚作客韋斯咸的倫敦市打吡，有望復任正選，令球隊如虎添翼。新魔獸還是鐵錘幫剋星，有力領軍爭取近六年來聯賽客戰首次六連捷，客勝穩如泰山。（Now611、621台今晚8:30直播）

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