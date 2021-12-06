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劍神兩連冠

2021-12-06 列印
        香港劍神張家朗（左）昨日在科學園揚威挑戰盃劍擊錦標賽，摘下男子花劍冠軍。這名東京奧運金牌得主過關斬將後，在決賽以15:12擊敗勁敵蔡俊彥，繼上周香港公開賽決賽後再次贏下這名港隊隊友，亦順利實現本地兩連冠。張家朗下周一將隨港隊出發法國巴黎集訓，備戰明年一月開始的新一季世界盃，料明年中才會返港。



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