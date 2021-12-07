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新官魔力

2021-12-07 列印
　　曼聯看守領隊蘭歷克（左）周日英超首度領軍，雖然僅在主場1:0小勝水晶宮，但球隊有六成控球率，進攻亦更直接和鮮明，同時做好高位逼搶，前場十四次奪回控球權是後費格遜年代新高。該隊球迷和名宿表示蘭帥率隊首仗就有如此表現，已經收貨。

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