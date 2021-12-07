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鬥到最尾

2021-12-07 列印
　　周日一級方程式沙特阿拉伯站，平治車手咸美頓（右）以2小時6分15秒118首名衝線，紅牛的韋斯塔潘則落後21秒825排次席。賽後二人於車手榜同分，將於最後的阿布扎比站分勝負，若最後二人因意外而雙雙無分落袋，則由勝場較多的韋斯塔潘成今季車手總冠軍。

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