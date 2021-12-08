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肥賓笑了

2021-12-08 列印
　　最近頻頻失分而飽受下台壓力的愛華頓領隊賓尼迪斯（右），在周一英超獨腳戲領軍主場2:1反勝阿仙奴，終止聯賽八場不勝走勢後，終於鬆一口氣。今仗攻入奠勝入球的翼鋒迪馬雷格雷矢言，這是一場重要勝仗。



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