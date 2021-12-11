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屠狼專家自救戰

2021-12-11 列印
  踏入十二月，冬季轉會市場傳聞已不絕於耳，英超一哥曼城被指有意羅致費倫天拿射手杜辛華荷域，令一班鋒將人人自危。巴西國腳加比爾捷西斯經過周中歐聯休息，今晚英超勢傾全力演活狼隊剋星，率領藍月主場大捷以證身價。藍月有望大炒狼隊，讓球主客和讓兩球可捧「主勝」。
（Now621台今晚8:30直播）

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