  • 2021年12月13日 星期一
  • 18º
  • 67%
熱門： 士丹頓街港康碼免費搭車立會選舉賞你遊

日報新聞 > 體育

「抽擊」奧雲

2021-12-13 列印
　　謝拉特周六英超帶領阿士東維拉作客利物浦的回歸騷，儘管客隊最終以0:1落敗，但紅軍上下在賽前賽後都齊齊成就這位神奇隊長做「真英紅」。紅軍球迷先於謝拉特賽前入場時站立鼓掌，賽後利物浦領隊高普和隊長佐敦軒達臣亦對其讚賞有加。利物浦國際足球大使、「曼聯名宿」奧雲卻「搞爛gag」，問謝拉特會否怕作客紅軍，反被後者恥笑道：「如果我加盟過曼聯，我都會討厭造訪利物浦。」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《豪宅王》2021華麗登場
Caleb's Redemption 2021
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd