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神奇封王

2021-12-14 列印
　　周日F1阿布扎比站煞科戰，賽前車手榜同分領前的紅牛車手韋斯塔潘和平治車手咸美頓戲劇性決出王座。排頭位的韋斯塔潘於比賽初段被咸美頓爬頭，但紅牛團隊靠更換輪胎和另一車手佩雷斯積極牽制咸美頓等戰術，令韋斯塔潘成功克服落後黑帝十七點六秒的劣勢，於最後一圈反勝封王，贏得個人生涯首座車手總冠軍。

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