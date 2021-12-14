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美斯C朗緣慳一面

2021-12-14 列印
　　周一的歐洲聯賽冠軍盃十六強抽籤罕有地接二連三出錯，其中抽馬德里體育會對手時工作人員忘記放入代表曼聯的球，經馬體會要求之下，歐洲足協決定重新進行抽籤。而最初被抽中對壘的冤家美斯和C朗拿度分道揚鑣，美斯的巴黎聖日耳門會改戰皇家馬德里，C朗的曼聯則遇上馬德里體育會。
  歐聯十六強抽籤問題多多，馬體會在抽籤完結後作出投訴，歐洲足協最終決定重新進行十六強抽籤，並發聲明解釋出錯是抽籤軟件出問題所致：「外間服務商提供負責指示工作人員主持抽籤的軟件，在十六強抽籤期間出現技術問題，因此最初的抽籤結果被判無效，要重新進行抽籤。」

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