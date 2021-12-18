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英超領隊憂疫爆 逼賽會Cut聖誕檔

2021-12-18 列印
　　英超新冠肺炎疫情一發不可收拾，利物浦和車路士周四快車如常，但分別有華基爾雲迪積克及盧卡古等多名主將因確診而缺陣，李斯特城地頭對熱刺更因狐狸球員不足而延期。賽會同日還宣佈今明共五場賽事改期，難怪多位領隊都要求停罷。
　　賽會原本表示不會全面停罷：「我們明白球迷對賽事改期感到失望，故為產生的一切不便致歉，但其他比賽會如常進行。」不過在各隊施壓下，據報英超下周一將跟所有隊伍的代表開會，商討取消聖誕新年快車的可能性。

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