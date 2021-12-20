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學習詩蓓

2021-12-20 列印
　　何詩蓓繼東京奧運歷史性連贏兩銀後，近日於短池世界游泳錦標賽成為香港泳隊第一個世界冠軍兼世界紀錄保持者，振奮本地體壇。前女子重劍世界一姐江旻憓昨於科學園勇奪挑戰盃錦標賽冠軍，為今年劃上完美句號後，揚言視女飛魚為榜樣，學習對方穩如泰山的心態，明年力爭重返世一寶座！

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