華倫翼襲打吡戰 「C朗」屠利

華倫西亞翼鋒凱達哥斯達愈戰愈勇，領軍近六場西甲戰績大有改進，獲冠為「安哥拉C朗拿度」。有此子壓陣，蝙蝠軍團今晚聯賽華倫西亞市打吡，有力反客為主擊敗榜尾的利雲特，客勝去馬。（Now632台周二凌晨4:00直播）經過季初適應及融入後，從列斯聯借來的凱達哥斯達十月尾奠定正選位置，六場西甲領軍三勝三和奪十二分，相比之前十一場聯賽僅得十三分，成績大幅進步。此子放棄葡萄牙選擇效忠安哥拉，後者國家隊教練干卡維斯讚賞有加：「他可以是我們的C朗，是國家的招牌球星。」利雲特西甲未開齋利雲特今季西甲仍未嘗一勝，今仗還有右閘辛恩希達高及防守中場米卡爾馬沙停賽、中堅梅斯達菲和另一防中尼曼查拉度查分別因傷病缺陣，恐無力抵擋華倫進襲，可取客勝。