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生日掃興

2021-12-21 列印
　　周日西甲主場對卡迪斯，正好是皇家馬德里前鋒賓施馬三十四歲生日，又是其個人四百場西甲的里程碑，球迷唱生日歌向他祝賀。然而此子五次射門都無功而還，令全場三十六次起腳的銀河艦隊顆粒無收，與卡迪斯悶和0:0。

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