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榜首過冬

2021-12-21 列印
　　利物浦與車路士因為陣中爆發疫情實力大打折扣，周日英超分別作客2:2和熱刺，以及征狼隊交白卷失兩分。相反未受疫情影響的曼城坐收漁人之利，客場4:0大勝紐卡素穩坐榜首過聖誕，取得奪冠好兆頭。

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