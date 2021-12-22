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大炒過冬 國米無甩「拖」

2021-12-22 列印
　　國際米蘭上輪意甲大勝沙蘭力坦拿五蛋，其中後備上陣的射手拿達路馬天尼斯攻入一球，而此子近五場聯賽貢獻六入球一助攻。今晚藍黑軍歇冬前最後一場聯賽作客戰績疲弱的拖連奴，馬天尼斯勢繼續保持強勢狀態，於鋒線士哥助球隊大勝，讓球主客和讓兩球「主勝」放心捧。
（Now638台周四凌晨1:30直播）
　　上輪聯賽作客狂數沙蘭力坦拿5:0後，國際米蘭今年全年各賽事合共已攻入超過一百球，打破一九五○年創下九十九球的球會紀錄。在球隊強大的攻力中，單單今季馬天尼斯已於十六場意甲攻入十一球， 其中就包括上輪意甲後備上陣的一球進帳。
　　國米自奠定歐聯出線資格後，在意甲全勝兼五場不失，近三仗更分別淨勝對手三、四、五球。相反，客軍拖連奴近五場意甲作客一和四負，並僅射入一球，今晚硬碰如此強勢的國際米蘭，機會着實不樂觀，捧「主勝」。

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