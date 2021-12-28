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勇兵喜雙逢

2021-12-28 列印
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　　近況大勇的阿仙奴（圖）拆禮物日英超聖誕新年快車，作客數諾域治五蛋，聯賽四連勝之外，更是三十年來首度各賽事連續三場入至少四球。適逢槍手今晚聯賽主場鬥狼隊一戰，因新冠肺炎疫情延期，兵工廠可集中精力，預備元旦挑戰曼城。

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