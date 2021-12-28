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聖誕不「快」樂

2021-12-28 列印
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　　李安納長期養傷，快艇一直依賴明星前鋒保羅佐治（左）單天保至尊。可是，後者因傷缺席拆禮物日主場100:103不敵金塊，更為不幸的是其右手手肘韌帶撕裂，預計要休戰四個星期。

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