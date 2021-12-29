拆禮物日英超，藍月甫開賽廿五分鐘便領先狐狸四球，可是後者換邊後連追三球，幾乎創造奇迹。雖然曼城最終贏6:3，但哥迪奧拿不滿道：「我們今仗很危險。」上仗梅開二度、聯賽近四次上陣入五球的史達寧即揚言，今晚二一年最後一戰率隊打場完美勝仗：「我們必須全場保持集中，以良好和穩定的狀態踏入新一年。」
賓福特近況低迷，各賽事近五仗只得一勝一和三負，期間更只入四球卻失九球次多。今晚面對英超四連勝兼合共攻入十八球只失三球的曼城，該隊作東受讓兩球仍然捧不過。
本港新冠疫情恐有變數，兩名懷疑染有變種病毒Omicron的國泰航空機組人員，先後從美國返港後即違規聚會，並分別曾遊走九龍塘又一城、上環等地，以及乘坐多種交通工具。衞生防護中心坦言目前社區爆發的風險非常...
2021-12-29
聖誕節是西方的重要節日。近日多班美國飛往中國的航班推遲或取消，達美航空的航班甚至出現航程過半後返航情況。據美聯社、德國之聲等媒體報道，達美航空稱近期中美航線取消、返航事件係因中方防疫規定調整所致。對於...
2021-12-29
緬甸知名男模白因（Paing Takhon）因在社交媒體公開支持示威遊行，同時表態反對軍事政變，而被軍政府列入名人通緝名單，今年四月已遭當局逮捕。他的法律團隊表示，白因已被判三年勞改。二十五歲的白因身...
2021-12-29
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案。美聯高級營業經理李天傑表示，馬鞍山迎濤灣1座高層D室，面積約506方呎，兩房間隔，享開揚景觀，原叫價約788萬元，議價後以740萬元沽出，呎價14625...
2021-12-29
疫情尚未解決，Omicron變種病毒導致全球確診人數持續上升，惟美國聖誕節前零售銷售增幅創17年來最勁，利好市場氣氛，杜指早段曾升逾百點，標指亦升見4799點再創歷史新高，納指則微跌4點。油價向上，紐...
2021-12-29
車路士中鋒盧卡古和翼鋒赫臣奧杜爾原本都叫人期待，惟今季表同時都未如理想，早前還齊齊感染新冠肺炎而缺陣兩場英超。他們在拆禮物日雙雙復出，即領軍反勝，今晚聯賽聖誕新年快車主場迎戰白禮頓，兩名新冠鬥士可望再...
2021-12-29
12星座運程 –12月27日天蠍：做事要有充份準備，不可過份樂觀，要計畫改變策略。天秤：個人運不俗，生活和工作都找到樂趣，要好好的珍惜。處女：星象有利健康運，利用假期充電，玩樂可以緩和情緒。獅子：有一...
2021-12-27
ViuTV真人Show《全民造星IV》總決賽上周六圓滿結束，大熱門19歲Marf（邱彥筒）、28歲Gao（沈貞巧）及19歲Day（許軼）分奪冠亞季軍直入女團，而其他女團名單將於1月12日公佈。梗頸四的...
2021-12-29
病毒「福爾摩斯」袁國勇教授協助港府堵截新冠肺炎病毒，不遺餘力，他亦不時就如何抗疫，出謀獻策，昨天他就提議落實疫苗護照，以求港人生活可以逐步復常，這可說是一個路線圖，頗為理想化，具體如何執行，並不容易，...
2021-12-29
第四場五班一六五○米泥地。博一匹過往並非以泥地賽作為主要目標的馬，最大顧慮是鬥志。原因泥地賽的勝負距離一般遠比草地賽，在泥地賽輸一兩仗，減分有可能遠比跑草地多，所以幕後若立心減分，轉跑泥地屬明智之舉。...
2021-12-29