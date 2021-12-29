儘管曼城拆禮物日英超主場大勝李斯特城6:3，但領隊哥迪奧拿仍批評眾將水準起伏不穩。今晚聯賽快車造訪賓福特，藍月鋒將史達寧矢言秉承主帥精益求精的精神，勢挾勇態領軍大勝為二一年劃上完美句號，讓球主客和讓兩球「客勝」去馬。（Now621台周四凌晨4:15直播）拆禮物日英超，藍月甫開賽廿五分鐘便領先狐狸四球，可是後者換邊後連追三球，幾乎創造奇迹。雖然曼城最終贏6:3，但哥迪奧拿不滿道：「我們今仗很危險。」上仗梅開二度、聯賽近四次上陣入五球的史達寧即揚言，今晚二一年最後一戰率隊打場完美勝仗：「我們必須全場保持集中，以良好和穩定的狀態踏入新一年。」賓福特近況低迷，各賽事近五仗只得一勝一和三負，期間更只入四球卻失九球次多。今晚面對英超四連勝兼合共攻入十八球只失三球的曼城，該隊作東受讓兩球仍然捧不過。