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西維爾「翼」襲卡迪斯

2022-01-03 列印
西維爾左翼 艾真度高美斯
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  艾真度高美斯自上季加盟西維爾起，便由前鋒變成左翼，然而這位三十三歲鋒將今季終找到自己的定位，坦言若未能成為主角，就做出色的配角輔助球隊。今晚西甲西維爾作客下游球隊卡迪斯，艾真度高美斯勢再化身「最佳綠葉」領軍取勝，全取三分無難度。（Now632台周二凌晨4:15直播）

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