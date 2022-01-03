西維爾「翼」襲卡迪斯

即使在未發生新冠肺炎疫情之前，本港就已經鬧外傭荒，其後因應來港應聘的菲傭和印傭之中，有不少人確診，當局為她們設立專門的檢疫酒店，以求安全輸入，但房間數目太少，出現供不應求，令不少僱主有了外傭人選，卻苦...

2022-01-03