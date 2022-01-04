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暫別英超

2022-01-04 列印
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　　周日英超，車路士主場與利物浦對攻，半場貢獻四個入球終賽和2:2，各入一球的紅軍鋒將穆罕默德沙拿（左）和沙迪奧文尼，以及藍獅門將艾度亞文迪（右）是兩軍今仗表現最出色的球員。可是三人賽後暫別球隊出戰非洲國家盃，紅藍兩軍缺少他們實力大減，叫榜首曼城笑不攏嘴。

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