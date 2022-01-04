特約中鋒
曾光顧多區食肆酒吧 空姐家人中招 恐爆Omicron新傳播鏈
變種新冠病毒Omicron強攻香港，繼早前兩名國泰空少返港後違反留家規定並四處外出，其中一人在望月樓用膳後引致感染群組之後，再有一名國泰空姐由洛杉磯乘貨機回港後確診，而與她同住的一名男家人亦初步確診，...
2022-01-04
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內地民眾可預購春運火車票 旅客料按年增長逾28%
內地民眾昨日起可預購今年春運火車票，當局預計由本月十七日至下月二十五日，全國鐵路運送旅客二億八千萬人次，按年增長逾二成八。據中國央視報道指，火車站人頭湧湧，因為「二〇二二年春運首日火車票，於一月三日（...
2022-01-04
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印度神童阿南德暗示Omicron好兆頭 疫情有望明年五月後終結
新冠肺炎的疫情已延燒兩年仍未撲熄。印度神童阿南德（Abhigya Anand）日前又發新預言。他指，去年十二月下半旬至本年四月，全球仍會面臨天災及疫情，其中在三月和四月最為嚴重。同時阿南德暗示Omic...
2022-01-04
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屋苑頻錄用家市價承接
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案。中原資深區域營業經賴仲軒表示，九龍灣德福花園錄得今年首宗成交，為Q座高層6室，面積540方呎，採兩房間隔，以650萬元易手，呎價12037元。據悉，新買...
2022-01-04
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Tesla銷售報喜 一度大漲一成 美股開門紅 杜指標指新高
美股在2022年首個交易日開市後向好，電動車生產商Tesla銷售數據理想，一度爆升一成，利好大市氣氛。杜指早段曾升153點，至36492點新高，惟後轉升為跌；標普500指數曾升0.6%至4794點；納...
2022-01-04
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半季射手王撐起 里爾大報復
加拿大前鋒約拿芬大衞今季在里爾大熟大勇，歇冬前以十二球在法甲射手榜領放，半季已於各項賽事攻入十五球，成為球壇其中一位注目新星，並得到多家英超豪門垂青。里爾今晚法國足總盃三十二強作客狀態滑落的朗斯，大衞...
2022-01-04
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夫妻互動「可喜可賀」 陳自瑤得獎 回謝王浩信祝賀
陳自瑤（YoYo）前晚憑《寶寶大過天》在TVB《萬千星輝頒獎禮2021》奪得最佳女配角獎，她其後受訪時指在台上感謝家人已包括老公王浩信，王隨即在社交平台發文祝賀她，其後獲YoYo轉發並向老公講「多謝」...
2022-01-04
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社論｜通緝六名「拒驗人」 阻截Omicron
儘管本港死守嚴防Omicron，仍給它殺入社區，罪不在當局的外防輸入措施，敗在兩名國泰空少違反留家規定，離家外出，自己確診後，把Omicron傳給他人。其中一名空少往又一城望月樓飲茶，涉把病毒傳給五人...
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馬場浮世繪——威力奔騰轉場連捷 曾炳威父女開香檳
今日第二場四班千二米，由賀廄的「威力奔騰」勝出，此馬上仗谷草一出即勝，今次轉爭田草順利連捷。馬主曾炳威賽後接受訪問時表示，「威力奔騰」上場初出跑谷草排外欄劣勢下取勝，難度甚高，賀賢認為馬兒身形較大，轉...
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