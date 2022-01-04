陳自瑤（YoYo）前晚憑《寶寶大過天》在TVB《萬千星輝頒獎禮2021》奪得最佳女配角獎，她其後受訪時指在台上感謝家人已包括老公王浩信，王隨即在社交平台發文祝賀她，其後獲YoYo轉發並向老公講「多謝」...

2022-01-04