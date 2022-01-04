  • 2022年1月4日 星期二
  • 19º
  • 64%
熱門： 疫苗氣泡2022年omicron車禍強檢

日報新聞 > 體育

特約中鋒

2022-01-04 列印
Previous Next

　　湖人近期變陣，由勒邦占士（中）任正選中鋒，連同周日主場108:103挫木狼，這套小球陣使用三次悉數獲勝，主帥禾哲直言此陣容令球隊攻守更趨平衡。不過紫金軍團今場被對方搶走二十個進攻籃板，己隊只得四個，幸對方未能好好把握才保住勝局，大帝坦承現時只是「頂住先」。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd