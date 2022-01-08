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皇馬贖罪必滅華倫

2022-01-08 列印
皇馬前鋒 賓斯馬
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  今晚西甲尾場，有榜首的皇家馬德里主場迎戰華倫西亞。皇馬上輪聯賽意外0:1不敵基達菲，各項賽事十一場不敗的走勢告終，主帥安察洛堤賽後怒不可遏，向除莫迪歷以外所有球員大加訓斥，結果立即在周四的西班牙盃輕勝艾高恩奴。相信球員今晚亦會打醒十二分精神，加上雲尼斯奧斯祖利亞等多名主力完成隔離後復出，勢將痛擊對手出氣。
  事實上，銀河艦隊近五次遇上蝙蝠軍團贏四場，近三次主場出擊都淨勝對手兩球或以上，甚有食住華倫西亞之勢，讓球主客和穩開讓一球的「主勝」。
（Now611、632台周日凌晨4:00直播）。

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