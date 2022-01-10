周六英足盃第三圈，紐卡素主場出擊兼有新右閘捷比亞（右）地標戰，但卻意外以0:1不敵英甲球隊劍橋聯出局。今仗一箭定江山的客隊射手艾朗斯迪賽後興奮道：「舒利亞是我偶像，我竟然在他主場射入致勝一球，就像發夢一樣。」