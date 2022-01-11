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湯遜回歸

2022-01-11 列印
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千呼萬喚始出來！勇士球星奇利湯遜（中）經歷兩次重創後，事隔九百四十一天終在周日復出，以一記勁爆入樽引爆全場氣氛，最終成功貢獻十七分助球隊主場以96:82擊敗騎士。而其好友兼隊友戴文格連更負傷陪他上陣，在鳴笛七秒後犯規退下火線，而一眾星將亦在網上留言歡迎他，全城為湯遜瘋狂。

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