千呼萬喚始出來！勇士球星奇利湯遜（中）經歷兩次重創後，事隔九百四十一天終在周日復出，以一記勁爆入樽引爆全場氣氛，最終成功貢獻十七分助球隊主場以96:82擊敗騎士。而其好友兼隊友戴文格連更負傷陪他上陣，在鳴笛七秒後犯規退下火線，而一眾星將亦在網上留言歡迎他，全城為湯遜瘋狂。