干地倒戈舊東家 拆「車」復仇

熱刺中場 哈利雲克斯(右)、熱刺翼鋒 盧卡斯莫拉(左)

熱刺上周三英格蘭聯賽盃四強首回合作客0:2不敵車路士，領隊干地承認今晚次回合作東也難反勝晉級。不過，他仍「落藥」激發球員鬥心，再改踢三五二陣式，期望靠在其麾下重生的中場哈利雲克斯和翼鋒盧卡斯莫拉率隊小勝，務求光榮出局的同時，向舊東家還以顏色。（有線601、661台周四凌晨3:45直播）干地一六至一八年執教車路士兩季，近日有傳他在藍獅的最後日子時，會方對這位意大利名帥不瞅不睬，做法毫不尊重。干地無疑力求復仇，首回合落敗承認優勝劣敗的同時，卻激勵球員道：「以目前的情況來看，車路士比我們更接近錦標。可是，我要令到球隊有爭取勝利的決心，拚盡全力爭取殺入決賽。」雲克斯莫拉重生戰士五十二歲的干地今仗會放棄慣常的三四二一陣式，轉踢兩次起用錄得一勝一和、包括英超主場2:2和利物浦的三五二，以哈利卡尼和盧卡斯莫拉組雙箭頭。後者是他接掌後其中一位重生戰將，其直接和擅用球場縱深的踢法大派用場，換帥後各賽事十三場獨取五入球四助攻，他也喜言：「我相信己隊在干地帶領下，可以贏得一些榮耀。」在干地手下上陣次數也大增的中場哈利雲克斯，矢言領軍控制中場：「我最近有較多上陣時間，尋找到需要的節奏。干地給予我機會，我要報答他。」此子上仗足總盃勝摩甘比直射罰球建功，勢跟同場也有一球進帳的盧卡斯莫拉一起拆「車」，為干地復仇。