干地倒戈舊東家 拆「車」復仇

熱刺上周三英格蘭聯賽盃四強首回合作客0:2不敵車路士，領隊干地承認今晚次回合作東也難反勝晉級。不過，他仍「落藥」激發球員鬥心，再改踢三五二陣式，期望靠在其麾下重生的中場哈利雲克斯和翼鋒盧卡斯莫拉率隊小勝，務求光榮出局的同時，向舊東家還以顏色。
（有線601、661台周四凌晨3:45直播）
干地一六至一八年執教車路士兩季，近日有傳他在藍獅的最後日子時，會方對這位意大利名帥不瞅不睬，做法毫不尊重。干地無疑力求復仇，首回合落敗承認優勝劣敗的同時，卻激勵球員道：「以目前的情況來看，車路士比我們更接近錦標。可是，我要令到球隊有爭取勝利的決心，拚盡全力爭取殺入決賽。」
雲克斯莫拉重生戰士
五十二歲的干地今仗會放棄慣常的三四二一陣式，轉踢兩次起用錄得一勝一和、包括英超主場2:2和利物浦的三五二，以哈利卡尼和盧卡斯莫拉組雙箭頭。後者是他接掌後其中一位重生戰將，其直接和擅用球場縱深的踢法大派用場，換帥後各賽事十三場獨取五入球四助攻，他也喜言：「我相信己隊在干地帶領下，可以贏得一些榮耀。」
在干地手下上陣次數也大增的中場哈利雲克斯，矢言領軍控制中場：「我最近有較多上陣時間，尋找到需要的節奏。干地給予我機會，我要報答他。」此子上仗足總盃勝摩甘比直射罰球建功，勢跟同場也有一球進帳的盧卡斯莫拉一起拆「車」，為干地復仇。