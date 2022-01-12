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福仔受靶

2022-01-12 列印
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曼聯周一英格蘭足總盃第三圈主場，憑中場麥湯米尼（上圖右）甫開賽八分鐘頭槌破網，1:0挫阿士東維拉，但鋒將拉舒福特（右圖右）卻成眾矢之的。事關此子各賽事入球荒增至十一場之餘，今仗末段一次反擊又沒有主動搶點執雞，被球迷批評態度消極，前英格蘭射手舒利亞亦指他厭戰。


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