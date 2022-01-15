沙拿遭箝制 靠副刀爆「畿」

老友張維平的高堂在上海，九十多歲了，他想着陪老母過個年，等不及港滬通關，便冒着被隔離之苦上了飛機。本來常常到處飛的人，在香港困頓了一年多，上了飛機大為感慨，發短訊給我，說「既興奮又期待，好似成世沒坐過...

2022-01-15