（香港時間周日凌晨3:00開賽）
沙拿遭箝制 靠副刀爆「畿」
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補償有限 花市取消 花農恐血本無歸
Omicron變種病毒殺入本港社區，政府昨日宣佈取消原定本月二十六日起舉行的虎年年宵花市，會向受影響花農退還全數費用，並發放攤位使用費的一半作津貼。有本地花農指所花成本已近一百六十萬元，津貼遠遠不夠，...
2022-01-15
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Tesla比亞迪急撇清關係 電動車充電時突着火
四川成都一輛電動車充電時突然起火，波及旁邊的Tesla Model Y，消防其後將火撲滅，幸好事件沒人受傷。由於事發突然，網上出現多種謠言，Tesla、比亞迪等電動汽車品牌紛紛澄清，涉事車輛並非公司產...
2022-01-15
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強調約翰遜沒參加 英首相府皇夫喪禮前竟開派對
英國首相約翰遜再被當地傳媒指違反防疫規定，於去年舉行歡送派對，當時正值菲臘親王喪禮前夕，參與派對人士飲酒狂歡、並跳舞至凌晨時份，首相府證實有這兩場派對，惟指約翰遜兩場都沒有參加。《每日電訊報》報道，菲...
2022-01-15
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長沙灣映築開放示範單位
恒基及市建局合作發展的長沙灣映築，提供兩房及三房戶型，項目於疫市下出擊，連日來一條龍上載樓書、開放示範單位及公佈價單，首批涉及68個單位，兩房戶折實621.2萬入場。恒基物業代理營業（一）部總經理林達...
2022-01-15
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科網股捱沽 港股跌46點
港股科網股昨日承接外圍跌勢，拖累恒指低開243點，最多挫289點至24100關有支持，恒指最終收報24383點，跌46點。國指收報8554點，跌47點；科指收報5769點，跌27點。北水南下共淨流入3...
2022-01-15
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魯迪格博續肥約 獅吼噬月戰
魯迪格跟車路士今夏約滿，一眾豪門對此子虎視眈眈，故藍獅名宿艾殊利高爾直言球會應竭盡所能留下此子。今晚英超榜首大戰，次席的車路士作客一哥曼城，這位廿八歲德國中堅為爭取豐厚新約，勢繼續展示自己的戰術價值，...
2022-01-15
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默默陪老婆買衫食三文治醫肚 出爐視帝譚俊彥 慳家唔血拼
41歲譚俊彥（Shaun）喺今年TVB台慶頒獎禮成為雙料視帝，憑台慶劇《換命真相》勇奪「最佳男主角」及「馬來西亞最喜愛TVB男主角」。他在台上激動落淚向家人致謝，對太太任祉妍（Yann）表示：「你係我...
2022-01-15
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好好過日子｜磨難中找幸福感
老友張維平的高堂在上海，九十多歲了，他想着陪老母過個年，等不及港滬通關，便冒着被隔離之苦上了飛機。本來常常到處飛的人，在香港困頓了一年多，上了飛機大為感慨，發短訊給我，說「既興奮又期待，好似成世沒坐過...
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都靈紅星精彩有你
英國騎師班德禮近期成績穩步上揚，剛周三又憑「有主意」增添頭馬進帳，明日賽事其八匹坐騎中，有不少近績不俗。騎者昨晨收操後表示將乘勝追擊，希望繼續取得佳績，其中「都靈紅星」和「精彩有你」將是贏馬主要希望。...
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