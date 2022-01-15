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沙拿遭箝制 靠副刀爆「畿」

2022-01-15 列印
■奧瑪馬莫殊（中）受惠沙拿被敵軍嚴密箝制，今仗有力爭取入球。
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非洲國家盃焦點埃及首戰意外落敗，今晚在喀麥隆上演的D組次輪對畿內亞比紹，射手穆罕默德沙拿勢繼續被敵軍嚴密箝制。幸而，該隊還有新星奧瑪馬莫殊作為另一入球泉源，勢打敗近況極頹的對手打開勝利之門，客勝可作過關膽。
（香港時間周日凌晨3:00開賽）

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