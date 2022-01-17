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渣古變罪人

2022-01-17 列印
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周六英超榜首大戰，車路士全面捱打作客0:1不敵曼城，落後一哥多達十三分。藍獅原本有先開紀錄，可惜射手盧卡古（九號）糟蹋大好良機，而且一如過往在英格蘭搵食時，未能做好橋頭堡角色，賽後即遭領隊杜曹點名斥責。加上早前投訴現況自製公關災難，網民不滿新魔獸道：「係咁先啦！」

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