日本春天的重要活動是賞櫻，賞櫻季大約兩個月後才開始。不過位於本州中部的茨城縣，有櫻花樹已開花。據悉，開花櫻樹是當地的市花兼固有品種日立紅寒櫻，其特色是開花早但速度慢、賞花期較長。日媒報道指，在茨城縣日...

2022-01-17