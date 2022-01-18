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奧巴美揚復出難救加蓬

2022-01-18 列印
加蓬前鋒 奧巴美揚
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  加蓬射手兼隊長奧巴美揚、前鋒美耶和中場勒美拿因為染疫，未能在非洲國家盃頭兩輪分組賽披甲，惟加蓬仍錄得一勝一和，三人今仗一起回歸令球隊實力更完整。但是，奧巴美揚近個半月僅上陣一次，狀態存疑下，勢難領軍在喀麥隆中立場揚威。再者摩洛哥有阿拉舒夫等星將在陣，儘管已經提前晉級，但教練夏利賀錫並不滿足：「我們想贏下小組最後一仗，成為小組冠軍。」該隊在各賽事又十一連勝，今仗勢可全取三分。（Now638台周三凌晨3:00直播）

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