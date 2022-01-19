C朗拿度取得特別獎，另一大獎國際足協二一年度世界足球先生就由拜仁慕尼黑前鋒羅拔利雲度夫斯基奪得，連續兩年獲獎。羅拔仔感謝已故的德國名宿轟炸機梅拿，指後者用自己的成就啟發後輩奮鬥。力壓美斯沙拿利雲度夫斯基去年一共射入六十九球，包括德甲全年上陣三十四場入四十三球，打破梅拿保持四十九年的聯賽單年入球紀錄，協助拜仁衞冕德甲並贏得超級盃和世界冠軍球會盃。他力壓美斯和穆罕默德沙拿冧莊後，感謝梅拿：「我想向梅拿道謝，因為沒有他的話一定沒有這些紀錄出現，他為後輩設下這麼多成就讓大家挑戰。」